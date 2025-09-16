SHGM talimatıyla AJet ve Pegasus Havayolları iç hat seferlerinde yolculara ücretsiz su ikramı başlatıldı. Yolcu başına 1,5 litre su, kabin ekipleri tarafından bardakla sunulacak.

Ücretsiz su ikramı başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) talimatıyla, AJet ve Pegasus Havayolları iç hat seferlerinde yolculara ücretsiz su ikramı uygulamasına geçildi. Uygulama, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Uygulama kapsamında her yolcuya 1,5 litrelik su temin edilecek. Kabin ekipleri bu suyu bardakla ücretsiz olarak ikram edecek. Kapalı şişe su isteyen yolcular ise bu hizmeti ücret karşılığında alabilecek.

Sağlık açısından önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle yaz aylarında yaşanan uzun beklemeler ve kabin içi havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda yolcuların susuz kalmasının sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, susuz kalmanın baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve acil tıbbi müdahaleleri gerektirebilecek durumlara yol açabileceğini belirtti. Ücretsiz su uygulamasıyla bu risklerin önüne geçileceği ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın yolcu sağlığı kadar havayolu şirketlerinin uluslararası saygınlığı için de önemli olduğunu belirterek, “Ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini artıracak ve hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacak” dedi.