Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik sözleri tepki çeken Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’dan yanıt geldi. Barış Terkoğlu’yla yargılandıkları ortak dava olduğunu söyleyen Portakal, “Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum. Çağırırsın ifadeye, illa polisle gelip kanala almak zorunda değilsin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıkladı.

Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu yayının yapıldığı programın moderatörü Seda Selek hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, yurtdışı yasağı ve adlî kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Barış Pehlivan ise henüz hâkim karşısına çıkmadı.

Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan'ın gazetecilik faaliyetlerine yönelik eleştiri sunarak “Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru değildi. Bilirkişiyle yaptığı konuşma, o kişinin ben 'Halk TV'ye çıkmak istemiyorum' dahi, bunu istemeyen bir kişinin söylemi üzerine bunu yayınlıyorsanız hata, yanlış, yapmamanız gerekir. Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak, gazetecilik etiği açısından yapmaması gerekirdi. Barış'ı bu yönden eleştirebilirim. Meslekteki bilgi ve beceri açısından eleştirme hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum ama bu şekilde gözaltına alınmaması gerekir. Çağırırsınız, ifadesini verir. Kaçacak hali yok ya. Burada kamuoyunu da harekete geçirmek ve gözdağı vermek istiyorlar” dedi.

Eleştirisinin ardından Portakal'ın sözlerine başta sosyal medya olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

YouTube kanalında konuya dair açıklama yapan Portakal, “Gelen tepkileri anlıyorum. Öyle bir bölünme içerisindeyiz ki karpuz gibi... 'Karşı taraf yapıyorsa, yandaş taraf yapıyorsa sen muhalefet tarafındasın, muhalefet tarafındaki gazetecileri de korumak zorundasın. Yanlış yapsalar bile korumak zorundasın' inancındalar. Yanlışın peşinden gitmemek gerekiyor. Yanlışın peşinden gidersek doğruya ulaşamayız” ifadelerini kullandı.

“Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan benden iyi gazeteciler”

Portakal, “Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la yargılandığımız bir ortak dava da var” dedi. Söze “Biz o davada hepimiz sanık pozisyonundayız. Ve yargılama devam ediyor. Zannedersem 29 Mayıs'ta duruşma var, ne karar çıkacak bilmiyorum” diyen Portakal, şunları söyledi:

“Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan benden iyi gazeteciler. Çünkü Türkiye'de kaç kişi araştırma gazeteciliği yapıyor, öyle kitaplar yazıyor? Ben kesinlikle gazetecilik üzerine ne Barış'ı ne diğer Barış'ın ne İsmail Saymaz'ın, Murat Ağırel'in gazeteciliklerini kesinlikle tartışmıyorum. Zaten bir lafım olamaz ki. Ben televizyon haberciliği sunumunda iyi olduğumu düşünüyorum. Televizyon haberciliği konusunda hem iyi hem de kurallara bağlı bir yayın yaptığımı düşünüyorum.”

“Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum”

Meslektaşlarının gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmediğini vurgulayan Portakal, şunları ekledi:

“Savcılık karşısına çıkmalarının sebebi şu; 'Birisiyle konuşmayı izinsiz şekilde kayda almak, yayınlamak ve hedef göstermek.' TCK'da suç unsuru ve bunu her gazeteci de bilir. Barış'ın bilmemesi mümkün değil. Serhan'ın, Seda'nın bilmemesi mümkün değil ki... Off the record diye bir kavram var. Basın meslek kurallarında bu var. Siz de yayınlamazsınız birkaç cümle söylersiniz. Ben de izledim bunu. İzlediğimde şaşırdım. Halk TV bunu nasıl yayınladı dedim. Bunu eleştirdim. Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum. Çağırırsın ifadeye, illa polisle gelip kanala almak zorunda değilsin. Onlar da şov yapıyorlar zaten, savcılık şovu, emniyet şovu... İfadesini alırsın, kararını verirsin.”