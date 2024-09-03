Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Joao Mario transferini dün akşam bitirdi ve mutlu sona ulaştı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla daha önce anlaşan siyah beyazlılar, kulübü Benfica'yı ikna etmeyi başardı.

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş ve Benfica arasında Joao Mario için bonservis ücreti pazarlığı ilk olarak 7 Milyon Euro seviyesinde başlamıştı. Brad Friedel ve Kaan Şakul’un pazarlık süreci sonucunda bu rakam başlangıç noktasının yarısının altına indi. Tüm süreci Brad Friedel ve Kaan Şakul yürüttü. Joao Mario ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Portekizli oyuncu bugün İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Birçok mevkide görev yapabilen yetenekli futbolcu orta saha, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un bu transferin yapılmasından ötürü çok mutlu olduğu ve Joao'yu her bölgede kullanabileceği gelen bilgiler arasında

Inter rekor bedel ödemişti

Sporting, Vitorio Setubal, Inter, West Ham, Lokomotif Moskova, Benfica gibi takımlarda forma giyen Portekizli futbolcu, 56 kez de milli takım forması giydi. Inter, 2016’da yıldız oyuncu için Sporting’e 44.8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Joao Mario bu sezon 2 maçta görev yaptı.