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Dini bir tarikatın 2017'de cezaevine saldırısı sonucu çok sayıda mahkum firar etmişti.

Uluslararası Af Örgütü ne göre, Kongo'nun 1500 kapasiteli Makala Cezaevinde çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden fazla mahkum bulunuyor.

Shabani, firar girişiminde 129 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Shabani, bu kişilerden 24'ünün açılan uyarı ateşi sonucu, diğerlerinin ise izdihamda öldüğünü belirtti.

Kongo İçişleri Bakanı Jacquemin Shabani, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup mahkumun Kinşasa şehrindeki Makala Cezaevinden firar girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Orta Afrika ülkelerinden Kongo 'da bir cezaevi nden firar girişimi sırasında 129 kişinin öldüğü bildirildi.

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