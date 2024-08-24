Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, 20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Porto'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

✍⚽ 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬? Deniz Gül é Dragão 🐉🇸🇪 #InvictosDeCoração pic.twitter.com/I3Gi84PZ3L — FC Porto (@FCPorto) August 24, 2024

Deniz Gül, geçtiğimiz sezon İsveç'in Hammarby takımında forma giydiği 22 maçta 3 gol kaydetmişti. Genç yeteneğin Porto'ya transferi, hem Türk hem de İsveç futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Bu transfer, Deniz Gül'ün yeteneklerini daha üst seviyelere taşıması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.