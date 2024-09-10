Poyraz Zeytinyağı 55 Ülkeye Ihracat Ediliyor!

Poyraz Zeytinyağı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 32. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’na katılarak, sektöründe Türkiye’nin en önemli temsilcilerinden biri olarak dikkat çekti. WorldFood2024’de zeytinyağına olan tutkusu, sürdürülebilirliğe verdiği değer ve yenilikçi teknolojisiyle adından söz ettiren firma, uluslararası katılımcılardan büyük ilgi gördü.

“55 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Poyraz Zeytinyağı İhracat Müdürü Gamze Karabulut, fuar katılımları hakkında bilgi vererek, firmanın ihracat faaliyetlerine vurgu yaptı. Karabulut, ABD, Ortadoğu ülkeleri, Kanada, Türki Cumhuriyetler, Hong Kong, Çin ve Avustralya gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçilerin standı büyük bir ilgiyle ziyaret ettiğini belirtti. “Her sene aldığımız altın madalyalar, çabalarımızın bir göstergesi. Türkiye’nin zeytinyağını 55 ülkeye ulaştırarak ülkemize katma değer sağlıyoruz. Bu yıl da fuarda, ihracat ağımızı genişletmek için önemli temaslarda bulunduk” dedi.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknoloji

Poyraz Zeytinyağı, sadece ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve yenilikçi teknolojiye yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Firma, zeytinyağı üretiminde çevre dostu yöntemleri benimseyerek, sürdürülebilir tarım uygulamalarına öncülük ediyor. Bu yaklaşım, firmanın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıyor.

Türkiye’nin markalı ürünlerine katkı

Gamze Karabulut, Türkiye’nin ihracat potansiyeline vurgu yaparak, “Gıda sektörünün en önemli fuarlarından WorldFood2024’de markalı ve katma değerli ürünlerimizin önemini bir kez daha gösterdik. Ülkemiz için ihracatın öneminin farkında olarak hareket ediyoruz. Her yıl ihracatçı firmalar arasında ilk 10’da yer almaktan gurur duyuyoruz. Çalışmaya, üretmeye ve Türkiye zeytinyağını dünya pazarlarına sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gıda sektörünün en büyük buluşması

WorldFood2024, dünya çapında gıda sektörü profesyonellerini bir araya getirerek, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için en büyük platformlardan birini oluşturuyor. Poyraz Zeytinyağı’nın bu fuara katılımı, markanın uluslararası alanda bilinirliğini artırırken, yeni pazarlara açılma hedeflerini de güçlendirdi.

Zeytinyağında kalite ve güven

Zeytinyağı sektöründe her yıl aldığı ödüllerle kalitesini kanıtlayan Poyraz Zeytinyağı, bu başarısını sürdürülebilirlik ve yenilikçilikle destekliyor. Fuarda sergiledikleri ürünler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. Firma, Türkiye’nin gururu olan zeytinyağını dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya kararlılıkla devam ediyor.