Poyraz Zeytinyağları Moskova’da Dünya Markalarıyla Buluştu

Poyraz Zeytinyağları, 17-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen WorldFood Moskova Fuarı’na katıldı. Dört gün süren etkinlik, 40’tan fazla ülkeden 1100'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşti. Poyraz Zeytinyağları'nı temsilen fuarda yer alan İhracat Müdürü Gamze Karabulut, bu fuarın, zeytinyağı sektöründe uluslararası bağlantılar kurma açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Uluslararası pazar hedefi

Karabulut, yeni pazarlara açılmak için farklı coğrafyalardaki fuarlara katılım göstermenin stratejik önemini vurguladı. Moskova’daki bu fuarda Türkiye'ye ayrılan bölümün büyük ilgi gördüğünü belirten Karabulut, "Türkiye'nin zeytinyağı potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Buradaki fuar, bu anlamda başarılı bir adım oldu" dedi. Var olan müşterileriyle yüz yüze görüşmeler yapmanın yanı sıra, yeni iş bağlantıları kurarak zeytinyağını küresel pazarda daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sektörün önde gelen buluşma noktası

Dünya gıda sektörünün en prestijli fuarlarından biri olarak kabul edilen WorldFood Moskova, üreticilere, distribütörlere ve iş dünyasındaki profesyonellere buluşma imkânı sunuyor. Poyraz Zeytinyağları'nın bu önemli platformda yer alması, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında daha geniş bir yelpazeye hitap etme amacıyla uyumlu stratejik adımların bir parçası. Karabulut, fuarın son derece başarılı geçtiğini ve uluslararası arenada Poyraz Zeytinyağı’nın bilinirliğini artırma konusunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi.