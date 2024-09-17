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Basketbol tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için Turgutlu Belediyesi, Hizmet Binası önünden saat 15.30’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’na ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Karşılaşmaya girişlerin de ücretsiz olduğu açıklandı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’un iddialı sezon hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Başantrenör İstemihan Örücü, Mersin ekibi karşısında galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Örücü, “Evimizdeki bu önemli maç ta taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Tüm sporseverleri salona bekliyoruz” dedi.

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