Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evindeki ilk sınavını Seçil Kauçuk Mersin Basketball karşısında verecek. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
“Galibiyet serisi ile devam etmek istiyoruz”
Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor’un iddialı sezon hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Başantrenör İstemihan Örücü, Mersin ekibi karşısında galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Örücü, “Evimizdeki bu önemli maçta taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Tüm sporseverleri salona bekliyoruz” dedi.
Ücretsiz servis ve maça giriş fırsatı
Basketbol tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için Turgutlu Belediyesi, Hizmet Binası önünden saat 15.30’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’na ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Karşılaşmaya girişlerin de ücretsiz olduğu açıklandı.