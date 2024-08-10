İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry, verdikleri son röportajla yeniden gündemde. Ancak röportajın kamera arkası, çiftin arasındaki gerilimi gözler önüne serdi. Meghan Markle, sinirlerine hakim olamayarak ekip arkadaşlarına bağırıp çağırdı, bu da çiftin ilişkilerinde ciddi bir krizin yaşandığı iddialarını gündeme getirdi.

Meghan Markle röportaj sonrası sinir krizi geçirdi

Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz hafta CBS kanalında yayınlanan bir röportajda, sosyal medya zorbalığına karşı başlattıkları yeni girişimi tanıttı. Ancak röportajın ardından yaşananlar, Markle’ın ciddi bir sinir krizi geçirdiğini ortaya koydu. Kraliyet yorumcusu Angela Levin, röportaj sırasında Markle’ın, sorulan sorulardan memnun kalmadığını ve kontrolü kaybettiğini belirtti.

Harry ile Meghan arasındaki gerilim büyüyor

Levin'in iddialarına göre, Meghan Markle röportaj sırasında bile Prens Harry’nin konuşmalarına katlanmakta zorlandı. Harry'nin konuşmaları sırasında Markle’ın yüzünde memnuniyetsiz bir ifade belirdiği ve ona sert bir bakış attığı öne sürüldü. Bu durum, çiftin arasında ciddi bir gerilim yaşandığına dair spekülasyonları artırdı.

Meghan'ın kontrol takıntısı

Angela Levin, Meghan Markle'ın röportaj sırasında kendisine yöneltilen sorulardan rahatsız olduğunu ve kontrolün tamamen elinde olmasını istediğini iddia etti. Levin, "Meghan, kendisine sorulan sorulardan memnun kalmadı ve röportajın ardından sinir krizi geçirdi. Kontrolü kaybetmemek için çaba sarf eden Meghan, sonunda sinirlerine hakim olamadı ve çevresine bağırıp çağırmaya başladı" dedi.