Tüpraş 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Yapı Kredi Yatırım, şirket için "tut" tavsiyesini yinelerken 198 TL hedef fiyat belirledi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş - TUPRS) için 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncellemeye başladı. 5 Mayıs 2025 tarihinde Yapı Kredi Yatırım, Tüpraş için 198,00 TL hedef fiyat ve "tut" tavsiyesi paylaştı.

Analiz özeti ve beklentiler

Yapı Kredi Yatırım tarafından yayımlanan raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tüpraş, Nisan 2025'e ilişkin ürün kârlılıklarını açıkladı. Orta distilat ürün grubunda yer alan motorin ve jet yakıtı kârlılığı sırasıyla yıllık %19 düşüşle 14 USD/varil ve %3 düşüşle 15 USD/varil olarak gerçekleşti. Benzin kârlılığı yıllık %45 gerileyerek 13 USD/varil olurken, yüksek kükürtlü fuel oil marjı -7 USD/varil seviyesinde kaldı."

Petrol fiyatlarındaki gerileme öne çıktı

Rapor, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketliliğe de dikkat çekti:

"Brent petrol fiyatları, bir önceki aya göre %6 ve yıllık bazda %25 gerileyerek Nisan 2025'i ortalama 61 USD/varil seviyesinde kapattı. Bu durum, rafineri marjlarını baskılayan temel etkenlerden biri oldu."

Yönetim beklentileri korudu

Tüpraş Yönetimi, 2025 yılı hedeflerinde değişikliğe gitmedi:

Net rafineri marjı hedefi: 5-6 USD/varil

2025 üretim hedefi: 26 milyon ton

2025 satış hedefi: 30 milyon ton

Buna göre, 2024'te 6,3 USD/varil olan net ürün marjı, bu yılın sonunda yaklaşık %13 düşüşle daha düşük seviyelerde gerçekleşebilir. 2025 ilk çeyreğinde bu oran 4,1 USD/varil olarak kaydedildi.

Kurumsal değerlendirme ve tavsiye

Aracı kurum, ürün kârlılıklarındaki düşüş ve brent petrol fiyatındaki gerileme nedeniyle veriyi "sınırlı olumsuz" olarak değerlendirirken, yatırımcı tavsiyesini değiştirmedi.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Son Fiyat (TUPRS) Prim Potansiyeli Açıklama Tarihi Yapı Kredi Yatırım 198,00 TL Tut 123,80 TL %59,94 5 Mayıs 2025

Yatırımcıya Not

Tüpraş hisselerinde kısa vadede baskılayıcı unsurlar bulunsa da, uzun vadeli görünümde marjların ve operasyonel verimliliğin sürdürülebilirliği yatırımcılar açısından belirleyici olmaya devam edecek.