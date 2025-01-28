Halk TV programcısı Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Pehlivan'ın ifadesi alınmaya başlarken, aynı süreç Serhan Asker için de başlatıldı.

Gözaltı nedeni: Bilirkişi görüşmesi yayını

Barış Pehlivan ve diğer Halk TV yetkilileri, bir telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması, bu görüşmede bilirkişinin isminin hedef gösterilmesi ve yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi gerekçesiyle suçlanıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, bu eylemler “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” ile “Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarına giriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi" gibi eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.