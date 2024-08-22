Tüketiciler Birliği, katıldığı televizyon programlarında M çiçeği (mpox) virüsü hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Açıklamalar endişe yarattı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi'nde yaptığı basın toplantısında, bazı uzmanların televizyon programlarında M çiçeği virüsünün aşırı derecede ölümcül olduğu yönünde endişe verici açıklamalar yaptığını belirtti. Şahin, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın da bu açıklamalarıyla kamuoyunda korku yarattığını öne sürdü.

"Pandemi ilan edilecek ve aşı zorunlu hale gelecek" iddiası

Şahin, Ceyhan'ın bir açıklamasında, "Eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış" dediğini ve bunun, pandemiyi başlatmak için bir ön adım olarak görüldüğünü ifade etti. Şahin, "Pandemi ilan edilecek ve bu yüzden aşı yapılacak. Gerçekler ortada, bu kişiyi yanıltıcı bilgi vermek ve halkı paniğe sürüklemekle suçluyoruz" dedi.

Yargıya taşındı

Şahin, suç duyurusunda bulunmanın yanı sıra, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve bu sürecin basit bir mesele olmadığını vurguladı. Ayrıca, bu tür açıklamaların halkın küresel hedeflere alet edilmesine neden olduğunu belirtti.

Birlik üyeleri de destek verdi

Şahin'e suç duyurusu sırasında Tüketiciler Birliği üyeleri de eşlik etti.