Bankaların toplam aktif büyüklüğü, 2023 yılı sonuna göre yüzde 20 artarak 22 trilyon 941,5 milyar liraya ulaştı. Bu 10 bankanın toplam aktif büyüklüğü, bankacılık sektörünün yüzde 82'sini oluşturdu.

Garanti BBVA ve diğer büyük bankaların kâr performansı

En yüksek net kârı 44,8 milyar lira ile Garanti BBVA elde ederken, Ziraat Bankası 30,6 milyar lira ile ikinci, Türkiye İş Bankası ise 29,1 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı. Garanti BBVA’nın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artış gösterdi.

Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 4 trilyon 548 milyar lira ile sektörde en büyük olma özelliğini korurken, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca, QNB Finansbank, yüzde 27,4 ile en fazla aktif büyüklüğünü artıran banka oldu.

Öz kaynaklar ve mevduatlar: Bankacılık sektöründe artış

Haziran sonunda bankaların toplam öz kaynakları 2 trilyon 465 milyar liraya, 10 büyük bankanın öz kaynakları ise 1 trilyon 940 milyar liraya yükseldi. Ziraat Bankası, 380,9 milyar lira ile öz kaynak sıralamasında birinci olurken, onu Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA izledi.

Mevduat hacmi de yüzde 13,6 artarak 15 trilyon 432,8 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası, 3,2 trilyon liralık mevduatla en yüksek mevduat miktarına sahip banka oldu.

Kredi stokunda büyük artış

2023’ün ilk yarısında, 10 büyük bankanın toplam nakdi kredi desteği 12 trilyon 129 milyar liraya çıktı. Kredi stokunda en yüksek artış, yüzde 36,7 ile TEB'den geldi. Kamu bankalarının kredi stoku 5,4 trilyon liraya, özel bankaların ise 6,6 trilyon liraya ulaştı.