Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin mevcut ekonomi politikalarının özel sektöre olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Alkin, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’de birçok şirketin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Alkin, "Yeni normalimiz iflaslar" başlıklı blog yazısında, Türkiye'de son dönemde şirketlerin artan konkordato ve iflas taleplerine dikkat çekti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikalarının yeterince etkili olmadığını belirten Alkin, ülkenin küresel ekonomik belirsizliklere hazırlıksız yakalandığını vurguladı.

2024 ve 2025 yıllarında şirket iflasları artabilir

Alkin, uluslararası raporlara atıfta bulunarak, 2024 yılında Türkiye'deki birçok şirketin iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekonomi programının özel sektöre zarar verdiğini ifade eden Alkin, "2025 ve 2026 yılları için de kimsenin olumlu beklentileri bulunmuyor. Küresel finans kurumları, Türkiye'nin düşük büyüme oranlarının enflasyon sorununu çözemeyeceğini belirtiyor. Bu durum, firmaların finansman ve ödeme güçlükleri, kârsızlık ve işsizlik gibi sorunları beraberinde getirecek," dedi.

Merkez Bankası'nın faiz politikası yetersiz

Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası'nın kamu harcamaları ve faizle büyüyen aşırı likidite nedeniyle sıkılaşmayı tam anlamıyla başaramadığını belirtti. Bu koşullarda firmaların batma riskinin arttığını, ancak enflasyonun arzu edilen seviyeye düşmesinin zor olduğunu söyledi. Eylül ayında faiz indiriminin düşük ihtimal olduğunu, Ekim veya Kasım ayında kesin bir faiz indirimi olabileceğini öngördü. Alkin, Türkiye'nin küresel ekonomik belirsizliklere yeterince hazırlıksız yakalandığını vurguladı.