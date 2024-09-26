İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) 2024-2025 Akademik Yılı açılış törenine katılan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “İklim, Tarım, Afetler ve Teknoloji” konulu ilk ders konuşmasını gerçekleştirdi. Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve İzmir’in geleceği ile ilgili önemli mesajlar veren Kadıoğlu, şehirde alınması gereken önlemlerden bahsetti. Kadıoğlu, "Sıcak hava dalgası, görünmez bir afettir. İzmir’de binaların beyaza boyanması, caddelerin denize dik olarak tasarlanması gibi adımlar atılmalı" dedi.

Küresel Isınma 2100 Yılına Kadar Sıcaklığı 4-7 Derece Artırabilir

Prof. Dr. Kadıoğlu, küresel ısınmanın Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekerek, kıyı bölgelerindeki sıcaklıkların artmaya devam edeceğini öngördü. Özellikle İzmir’de şehir planlamasının bu doğrultuda yeniden ele alınması gerektiğini belirten Kadıoğlu, binaların beyaz renge boyanarak sıcaklık artışına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Sıcak Hava Dalgası ve Kuraklık Ciddi Bir Afet

Prof. Dr. Kadıoğlu, sıcak hava dalgası ve kuraklığın su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ettiğini, Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, "Denizden 60 metre uzak durmalıyız, aksi halde kıyılarda büyük sorunlarla karşılaşabiliriz" dedi. Ayrıca, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışların ciddi oranda azalabileceğini ve kar yağışının azalmasının kuraklık riskini artırdığını sözlerine ekledi.