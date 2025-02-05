Prof. Dr. Uysal Süt Üretiminde Kooperatifleşme Çözüm Olacak

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal, süt üreticilerinin ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirterek, üreticilerin belini doğrultabilecek tek çözümün devlet destekli kooperatifleşme olduğuna dikkat çekti. Prof. Uysal, süt fiyatlarının yükselmesinin ardındaki en büyük etkenin yüksek maliyetler olduğunu belirterek, kooperatiflerin bu süreçte önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Uysal’a göre, kooperatifleşme ilçe bazında yayılmalı ve devlet politikası ile desteklenmeli.

Yüksek yem maliyetleri üreticiyi zorluyor

Prof. Dr. Harun Uysal, özellikle yem maliyetlerinin süt üreticisinin belini büken en büyük kalemlerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’de çiğ süt fiyatlarının Avrupa’daki bazı ülkelerle karşılaştırıldığında düşük olmadığını söyleyen Uysal, ancak maliyetlerin, özellikle yem maliyetlerinin Türkiye’de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

"Bir üretici 16 lira gibi bir fiyata süt satarken, bunun yüzde 70’ini yem maliyeti oluşturuyor. Oysa Avrupa’da bu oran yüzde 30 civarlarında" diye açıklama yapan Uysal, bu farkın, üreticinin rekabet edebilmesi açısından büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Kooperatifleşme, süt üretiminin çözümü

Süt üretiminde maliyetlerin düşürülmesi için atılması gereken ilk adımın kooperatifleşme olduğuna dikkat çeken Prof. Uysal, Türkiye’deki ilçe bazında üreticilerin kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Uysal, "Kooperatifler, üretici ve tüketici arasında daha demokratik ve sağlıklı bir denge kurar. Bu yüzden devlet desteğiyle kooperatifleşme, Türkiye için önemli bir çözüm olabilir" dedi. Ayrıca, üretim sürecindeki buzağı ölümlerinin ve hayvan hastalıklarının azaltılmasının da maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Veteriner maliyetleri ve et üretimi

Kooperatifleşme sürecinde veterinerlerin hayvan sağlığı üzerindeki etkisi de büyük bir öneme sahip. Prof. Uysal, veterinerlerin buzağı ölümlerini engelleyerek hem üreticinin maliyetini azaltabileceğini hem de et açığının önüne geçebileceğini belirtti.

Devletin rolü: Kooperatifleşme için teşvikler

Dr. Hakan Çakıcı, kooperatifleşmenin sadece süt üreticisi için değil, aynı zamanda genel tarım ve hayvancılık sektörü için de önemli faydalar sağlayacağına dikkat çekti. Çakıcı, kooperatifleşmenin maliyetleri azaltma noktasında önemli bir araç olabileceğini belirterek, devletin bu süreci desteklemesinin sektörü güçlendireceğini ifade etti.