Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın ardından, ünlü profesör Serdar Dağ, son günlerde gündem olan doping içerikli serumlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arolat’ın vefatından önce, diyet ve enerji takviyesi amacıyla serum aldığı iddiaları üzerine Prof. Dr. Serdar Dağ, bu tür uygulamaların risklerine dikkat çekti.

“Vücudumuzu Gelişi Güzel Bırakırsak Organlar Görevini Yapamaz”

Prof. Dr. Dağ, açıklamasında, sağlıklı yaşamın temel kaynağının doğal yollarla alınan besinler olduğunu belirterek, vücudu yetersiz beslemenin organların işlevselliğini olumsuz etkilediğini vurguladı. "Metin Arolat'ın ölümünden önce, halsizliğini gidermek amacıyla evde doping içerikli serum kullandığı iddialarını duyduk. Bu tür uygulamalar tehlikeli olabilir, çünkü vücudu doğal yollarla beslemek yerine anormal yöntemlere başvurmak hayati risk taşıyabilir," dedi.

“Kontrolsüz Tedaviler Hayatınıza Mal Olabilir”

Prof. Dr. Serdar Dağ, herkesin kendi kafasına göre uyguladığı tedavi yöntemlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti. "Doping içerikli serumlar, vücudun dengesini bozarak kalp ve beyin gibi hayati organların işleyişine zarar verebilir. Tedavilerin kişiye özel olması gerektiğini unutmamalıyız. Kontrolsüz diyet ve enerji takviyeleri, doktor gözetimi olmadan yapıldığında sağlığımıza ciddi zararlar verebilir."

Sağlıklı Yaşam İçin Doğal Yöntemler Tercih Edilmeli

Profesör Dağ, açıklamasının sonunda, halsizlik ve enerji kaybı gibi şikayetler için doğal yolların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Her insanın ihtiyacı farklıdır ve tedavi de buna göre şekillenmelidir. Herhangi bir diyet ya da serum uygulaması mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Aksi halde, sağlığımızı tehlikeye atabiliriz," diyerek, kontrolsüz yapılan tedavi yöntemlerinin yol açabileceği risklere karşı toplumu uyardı.