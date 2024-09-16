Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir çöplükte, plastik bir bidon içinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu tespit edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan oğlu, ifadeleriyle dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöp dökme alanında çalışan belediye işçileri, plastik bir bidon içinde çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin emekli profesöre ait olduğu doğrulandı.

Şüpheli oğulun çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Mersin polisi, cesedin kimliğini belirlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgilere göre, cesedin Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu ortaya çıktı. Prof. Doludeniz’in oğlu O. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde babasıyla ilişkilerinin kötü olduğunu, evde bulduğu cesedi bir bidona koyup, Bozyazı’daki çöp alanına bıraktığını söyledi.

Ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek

Cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir delici veya kesici alet izine rastlanmadı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli tıp incelemesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Prof. Doludeniz’in ölümüne neyin neden olduğu konusunda halen net bir bilgi bulunmuyor.