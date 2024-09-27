"Prometheus", 05 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 20:30'da Maske Sanat Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.

Prometheus'un mitolojik hikayesini sahneye taşıyan bu oyun, insanlığa ateşi getiren ve tanrılara karşı gelen efsanevi figürün öyküsünü derinlemesine işliyor. İnsanın özgürlük arayışı, cesaret ve sonuçları üzerine düşündüren bu eser, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Oyun, yetenekli oyuncu kadrosu ve yaratıcı sahne tasarımıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, güçlü performanslarla Prometheus’un mücadelelerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.