Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Aydın'da Salı günü hava durumu gün boyunca değişkenlik gösterecek.

İşte saat saat Aydın'da beklenen hava durumu:

Öğle saatleri (12.00 - 15.00):

Salı günü öğle saatlerinde, Aydın’da hava durumu hızlı bir değişim yaşayacak. Saat 12.00 ile 15.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu süre zarfında sıcaklık 32°C civarında olacak ve hissedilen sıcaklık da bu değere eşit olacak. Bu, özellikle açık havada bulunanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yağışla birlikte ani hava değişimleri yaşanabileceğinden, vatandaşların bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermeleri öneriliyor. Ayrıca nem oranı %30 seviyelerinde olacak, bu da sıcaklığın daha kuru ve sert hissedilmesine neden olabilir. Rüzgarın ise bu saatlerde 10 km/sa hızla esmesi bekleniyor, ancak zaman zaman kuvvetlenerek maksimum 29 km/sa hıza ulaşması mümkün. Bu tür hava koşulları, ani rüzgar patlamaları ve kısa süreli yağışların birleşmesiyle zorlu bir hava durumu yaratabilir.

Öğleden sonra (15.00 - 18.00):

Öğleden sonra, saat 15.00 ile 18.00 arasında, Aydın'da gökgürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Bu saat diliminde sıcaklık biraz düşerek 27°C’ye inecek. Sıcaklığın azalması, yağışın yoğunlaşmasıyla birlikte meydana gelecek. Bu durum, dışarıda bulunanlar için özellikle dikkat edilmesi gereken bir an olacak. Nem oranı bu saatlerde %40’a çıkacak, bu da havanın daha nemli ve boğucu hissedilmesine neden olabilir. Ayrıca rüzgarın şiddetinde artış gözlemlenecek; rüzgarın hızı 14 km/sa olacak, ancak ani rüzgar değişimleriyle birlikte hızın maksimum 39 km/sa'ya ulaşması bekleniyor. Bu tür rüzgarlar, özellikle açık alanlarda ve yollarda tehlikeli olabilir, bu yüzden bu saatlerde seyahat edenlerin dikkatli olması önerilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00):

Akşam saatlerinde, yağışın etkisini kaybetmesi ve yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Saat 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 25°C’ye kadar düşecek, bu da akşamüzeri için daha serin bir hava anlamına geliyor. Bu saatlerde nem oranı %53 olacak, bu da havayı biraz daha nemli hissettiriyor olabilir. Rüzgarın hızı ise 8 km/sa seviyelerinde olacak ve maksimum 33 km/sa hıza ulaşabilecek. Parçalı bulutlu bir hava, genellikle daha sakin ve durağan bir atmosfer yaratır, ancak rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesiyle akşam saatlerinde de dikkatli olmak gerekebilir. Bu dönemde dışarıda bulunanların hava durumuna göre giyinmeleri ve yanlarında bir şemsiye bulundurmaları önerilir.

Gece saatleri (21.00 - 24.00):

Gece saatlerine gelindiğinde, Aydın’da hava durumu az bulutlu olacak. Saat 21.00 ile 24.00 arasında sıcaklık 24°C’ye kadar düşecek, bu da gecenin daha serin ve rahat geçeceğine işaret ediyor. Nem oranı %64’e çıkacak, bu da gecenin daha nemli olacağı anlamına gelir. Rüzgar hızı ise bu saatlerde oldukça hafifleyecek, yalnızca 2 km/sa hızla esecek ve maksimum 21 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Bu hafif rüzgarlar, özellikle gece saatlerinde serinletici bir etki yaratabilir, ancak genel olarak sakin bir hava durumu bekleniyor. Bu saatlerde dışarıda bulunacak olanlar için, hafif bir ceket ya da şal yeterli olabilir. Az bulutlu hava, açık gökyüzü ile birlikte geceyi daha keyifli hale getirebilir, ancak nem oranının yüksek olması bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir.