İleri yaş erkeklerin sıkça karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan prostat kanseri, ülkemizde yaşlanan nüfusla birlikte daha da yaygın hale geliyor. Her yıl yaklaşık 25 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konulurken, uzmanlar bu durumu önlemenin ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Medicana Sağlık Grubu Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Tarık Zengin, 50 yaşından itibaren düzenli prostat taramalarının hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor.

Prostat Kanseri: Yaşlı nüfusun artan riski

Türkiye'de yaşlı nüfus oranı giderek artıyor ve bu artışla birlikte kanser vakalarının sıklığı da yükseliyor. Ülkemizde, her yıl yaklaşık 25 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konuluyor. Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tarık Zengin, 70 yaş üstündeki erkeklerin prostat kanserine yakalanma oranının yüzde 50 olduğunu belirtiyor. “Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte prostat kanseri vakalarının artış göstermesi muhtemel. Şu an fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Bu nedenle, 50 yaş üzerindeki her erkeğin prostat taramalarını aksatmadan yaptırması çok önemli” diyor Zengin.

Prostatın yaşla birlikte büyümesi

Prostat, ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında bulunan ve üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir organ. Yaş ilerledikçe prostatın büyümesi, idrar yaparken zorluk yaratabilir. Bu durum iyi huylu büyüme (benign prostat hiperplazisi) olarak bilinir ve genellikle ilaç ya da endoskopik cerrahilerle tedavi edilebilir. Ancak, prostat dokusunda kanser gelişmesi durumunda, bu durum daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

İleri evrelerin tehlikesi

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasına rağmen genellikle yavaş seyreder. Ancak, geç fark edildiğinde ölümcül olabilir. Op. Dr. Zengin, “Prostat kanseri organa sınırlı kaldığı sürece genellikle belirti vermez, bu da tanı konmasını zorlaştırır. Şikayetler ortaya çıktığında, hastalık genellikle ileri evreye ulaşmış olur ve tedavi seçenekleri azalır. Bu nedenle, organ sınırlarında saptanabilmesi, cerrahi tedavilerle hastalıktan tamamen kurtulmayı mümkün kılar” diye açıklıyor.

Erken teşhis ve tarama önerileri

Erken teşhis için, aile büyüklerinde prostat kanseri öyküsü olan bireylerin 45 yaşında, öyküsü olmayanların ise 50 yaşından itibaren üroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirten Zengin, “Prostat kanseri taraması muayene ve kanda PSA (prostat spesifik antijen) testi ile yapılabilir. Şüpheli durumlarda MRI görüntüleme ve biyopsi ile kesin tanı konulabilir” diyor.