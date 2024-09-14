Uçman'dan Mevlid Kandili Mesajı Sevgi Ve Dayanışma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine dair bir mesaj yayımladı. Uçman, bu kutsal gecede sevgi, hoşgörü ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Uçman: "Hz. Muhammed'in öğrettiği değerlerle yaşamalıyız"

Korcan Uçman, mesajında Mevlid Kandili'nin, Hz. Muhammed'in öğrettiği değerlerin hatırlanıp yaşanması için bir fırsat olduğunu vurguladı. "Bu mübarek Mevlid Kandili'nde, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bize öğrettiği sevgi, hoşgörü ve kardeşlik değerleriyle birbirimize daha sıkı sarılmalı, dayanışma ruhumuzu güçlendirmeliyiz," diyen Uçman, bu özel günün toplumda birlik ve beraberliği artıracağına inandığını ifade etti.

Uçman'dan Kandil kutlaması

Uçman, Mevlid Kandili'nin iyilik ve sevgi dolu bir zaman olduğunu belirtti. "Mevlid Kandili, kalplerimizin iyilikle, sevgiyle ve hoşgörüyle dolması gereken özel bir gündür. Bu kutsal gecede, tüm Balçova hemşehrilerimin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini içtenlikle kutlarım," şeklinde konuştu. Uçman'ın bu mesajı, kandil gecesinin manevi havasını yansıtıyor ve toplumsal dayanışma çağrısını güçlendiriyor.