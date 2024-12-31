Muğla’nın Milas ilçesinden doğan ve bilimsel çalışmalarını Ankara’da sürdüren Prof. Ahmet Tuncay Turgut, 3 Ocak 2025 tarihinde Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi’nde prostat ve erkek sağlığı üzerine bir konferans verecek. Konferans, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Prof. Ahmet Tuncay Turgut, prostat sağlığını anlatacak

Türkiye'nin önde gelen prostat uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Ahmet Tuncay Turgut, “Prostat ve Erkek Sağlığı” başlığıyla yapacağı sunumda, prostat hastalıkları, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine önemli bilgiler paylaşacak. Konferansta, prostat büyümesi, prostatit ve prostat kanseri gibi hastalıkların nedenleri, risk faktörleri ve erken tanı yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Prostat hastalıkları nedir?

Prostat, erkek üreme sisteminin önemli bir parçası olup, mesanenin hemen altında yer alan bir bezdir. Prostat büyümesi, iltihaplanması veya kanser gibi durumlar oldukça yaygındır. Bu hastalıkların belirtileri arasında idrara çıkmada zorluk, sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma ve kasık ağrıları sayılabilir. Erken teşhis için düzenli doktor kontrolü ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları önerilmektedir.

Prof. Ahmet Tuncay Turgut kimdir?

1969 yılında Milas’ta dünyaya gelen Prof. Ahmet Tuncay Turgut, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2009 yılında doçentlik, 2015’te ise profesörlük unvanı almıştır. Turgut, uluslararası alanda prostat kanseri görüntülemesi ve minimal invazif tedavi yöntemleri konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca, birçok tıp dergisinde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleriyle tanınmaktadır.

Eğitim ve katkıları

Prof. Turgut, “Genitourinary Radiology: Kidney, Bladder and Urethra” ve “Genitourinary Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum” gibi önemli kitaplarda yardımcı editörlük yapmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok kongrede sempozyum başkanlığı ve bilimsel oturumlar düzenleyen Turgut, özellikle prostat kanseri ve görüntüleme teknikleri alanında eğitimler vermektedir.

Toplantılar ve görevler

Prof. Turgut, birçok uluslararası tıp derneğiyle yakın işbirliği içinde olup, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ve Türk Radyoloji Derneği gibi prestijli kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2017 yılında Londra'da prostat kanseri tedavisi üzerine eğitimler veren Turgut, ayrıca Türkiye’nin prostat kanseri konusunda bilgi aktarımını güçlendiren isimlerdendir.