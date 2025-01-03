Solotürk Mersin Semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK, 2025 yılına görkemli bir başlangıç yaparak ilk gösterisini Mersin’in kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerinde gerçekleştirdi. Mersin sahilini dolduran vatandaşlar, gökyüzündeki bu eşsiz performansa büyük ilgi gösterdi.

Mersin'de unutulmaz bir gün

Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın performansı ve halk oyunları ekibinin dans gösterisiyle başladı. Vatandaşlar etkinlik boyunca coşkuyla kurtuluş gününü kutladı.

Gökyüzünde gurur tabloları

SOLOTÜRK, gösteri uçuşunda gerçekleştirdiği akrobasi manevralarıyla Mersin’in kurtuluşunu gökyüzünde adeta resmetti. Sahilde toplanan binlerce kişi, bu görsel şölen karşısında hayranlığını gizleyemedi. Gösteriyi izleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, telsiz aracılığıyla pilotlara teşekkür etti.

Protokol ve halk birlikte izledi

Vali Pehlivan’a, Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

SOLOTÜRK 6 yıl sonra Mersin’de

En son 2019 yılında Mersin’de gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, 2025’in ilk gösterisiyle yeniden Mersinlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, hem vatandaşlardan hem de protokol üyelerinden büyük alkış aldı.