Bu estetik uygulamanın, yanlış yapıldığında ciddi zararlar verebileceği unutulmamalıdır. Protez tırnak yaptırırken, doğal tırnaklarınızın sağlığını korumak için bazı önemli noktalara dikkat etmelisiniz.

Doğal Tırnakların İncelmesi: Protez tırnak uygulamaları sırasında doğal tırnaklarınızın üst yüzeyi zımparalanır. Bu işlem, tırnaklarınızın incelmesine ve zayıflamasına neden olabilir. Uzun süre protez tırnak kullanan kişilerde, tırnakların incelmesi kalıcı hale gelebilir.

Mantara Davetiye Çıkarma: Protez tırnakların altında nem birikmesi, mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Eğer protez tırnak doğru şekilde uygulanmazsa, tırnak ile protez arasında hava kalabilir ve bu durum mantar oluşumuna yol açabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Protez tırnak yapımında kullanılan akrilik, jel veya diğer kimyasal maddeler, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu reaksiyonlar ciltte kızarıklık, kaşıntı ve hatta ciddi dermatolojik sorunlara neden olabilir. Rüyalarınız geleceğin habercisi olabilir