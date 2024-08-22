Afyonkarahisar'da, fuhuş suçundan aranan bir şahıs, Jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Şahıs hakkında detaylar

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında önemli bir başarıya imza attı. Fuhuş suçundan, "bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık yapma veya yer temin etme" suçlamalarıyla 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Tutuklandı

Yakalanan H.T., adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.