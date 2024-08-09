Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki stoper Willian Pacho’yu kadrosuna kattığını açıkladı. 51 numarayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulüp tarihindeki ilk Ekvadorlu oyuncu oldu. Fransız ekibi oyuncu için Frankfurt’a 45 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Pacho, Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Çok mutluyum

İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada,"Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.