UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında PSG ile Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Maç Tabii Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. İşte PSG – Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel ilk 11’ler.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes Stadı’nda oynanacak PSG - Bayern Münih maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı Tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

Psg Bayern Munih Mac Kadrosu Muhtemel 11-1

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

PSG:
Ev sahibi ekipte yalnızca Desire Doue sakat. Diğer oyuncular karşılaşmada tam kadro sahada olacak.

Bayern Münih:
Jamal Musiala ve Alphonso Davies sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11

PSG (4-3-3):
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Bayern Münih (4-3-3):
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Bayern Münih maçı 4 Kasım 2025 Salı, 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.