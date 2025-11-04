UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında PSG ile Bayern Münih bugün karşı karşıya gelecek. Maç Tabii Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. İşte PSG – Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel ilk 11’ler.
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Parc des Princes Stadı’nda oynanacak PSG - Bayern Münih maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı Tabii Spor üzerinden takip edebilecek.
PSG: Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. 13 gol attı, 3 gol yedi ve 3 puanla 1. sırada yer alıyor.
Bayern Münih: 3 maçta 3 galibiyet aldı. 12 gol attı, 2 gol yedi. Alman devi, PSG’yi yenerek liderliği almak istiyor.
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU
PSG:
Ev sahibi ekipte yalnızca Desire Doue sakat. Diğer oyuncular karşılaşmada tam kadro sahada olacak.
Bayern Münih:
Jamal Musiala ve Alphonso Davies sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak.
PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL İLK 11
PSG (4-3-3):
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
Bayern Münih (4-3-3):
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Bayern Münih maçı 4 Kasım 2025 Salı, 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.