Apple Intelligence, iOS 26.1 güncellemesiyle Türkçe dil desteğine kavuştu. Ancak bu yeni yapay zeka sistemi her cihaza gelmedi. İşte Apple Intelligence destekleyen iPhone, iPad ve Mac modelleri listesi…

APPLE INTELLIGENCE TÜRKÇE DİL DESTEĞİYLE GELDİ

Apple, iOS 26.1 güncellemesini 3 Kasım 2025 tarihinde yayınladı. Güncellemeyle birlikte şirketin uzun süredir beklenen yapay zekâ sistemi Apple Intelligence Türkçe dil desteğine kavuştu.

Daha önce sadece 8 dilde (Almanca, Fransızca, Japonca, Korece, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Basitleştirilmiş Çince) kullanılabilen sistem, artık Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da erişilebiliyor.

Apple Intelligence; yazı özetleme, e-posta yanıtlama, sistem içi metin üretimi, Siri ile gelişmiş etkileşim, görsel tanıma ve içerik oluşturma gibi birçok yeni özellikle dikkat çekiyor.

APPLE INTELLIGENCE HANGİ MODELLERDE VAR?

Apple’ın yapay zekâ sistemi her cihaza gelmedi. Şirket, Apple Intelligence’ın yüksek işlem gücü gerektirdiğini belirterek özelliği sadece belirli donanımlara sahip cihazlara sundu.

Apple Intelligence şu anda sadece iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor.

APPLE INTELLIGENCE DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ

Apple Intelligence destekleyen iPhone modelleri şöyle:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

APPLE INTELLIGENCE DESTEKLEYEN iPAD VE MAC MODELLERİ

Yapay zekâ destekli Apple Intelligence özelliği, iPad ve Mac tarafında da sadece M1 veya daha yeni işlemcili cihazlarda aktif olarak kullanılabiliyor.

iPad modelleri:

iPad Pro (M1 ve sonrası)

iPad Air (M1 ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro çipli)

Mac modelleri:

MacBook Air (M1 ve sonrası)

MacBook Pro (M1 ve sonrası)

iMac (M1 ve sonrası)

Mac mini (M1 ve sonrası)

Mac Studio (M1 Max/Ultra ve sonrası)

Mac Pro (M2 Ultra)

APPLE INTELLIGENCE’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Apple Intelligence ile birlikte: