PSG ile Nice arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 25 Nisan 2025’te Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saati 21:45.

25 Nisan 2025 Cuma günü PSG ile Nice, Fransa Ligue 1 maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. PSG-Nice maçı, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ında şifreli olarak yayınlanacak.

PSG-Nice maçı yayın bilgileri

PSG ile Nice arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 21:45’te başlayacak. Maç Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olup, frekans bilgileri ve izleme platformları aşağıda belirtilmiştir:

Bein Sports beIN Connect yayını

PSG-Nice maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izlemek isteyenler, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçı takip edebilirler.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 21:45

Yer: Parc des Princes Stadyumu, Paris