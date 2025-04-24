Atalanta ile Lecce arasındaki İtalya Serie A maçı, 25 Nisan 2025’te S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saati 21:45.

25 Nisan 2025 Cuma günü Atalanta ile Lecce, İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Atalanta-Lecce mücadelesi, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak.

Atalanta-Lecce maçı yayın bilgileri

Atalanta ile Lecce arasındaki İtalya Serie A maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 21:45’de başlayacak. Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanal(lar)ını tercih edebilirler. Yayın şifreli olup, frekans bilgileri ve izleme platformları aşağıdaki gibi:

S Sport Plus yayını

Atalanta-Lecce maçını S Sport Plus kanalından izlemek isteyenler, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçı takip edebilirler.

Tivibu Spor 2 Yayını

Tivibu Spor 2 kanalında yayınlanacak maç, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 21:45

Yer: Gewiss Stadyumu, Bergamo