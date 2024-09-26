Ligue 1'de 6. hafta heyecanı sürüyor. Lider Paris Saint Germain kendi sahasında Rennes'i konuk ediyor. Luis Enrique'nin öğrencileri çıktığı 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup serisini sürdürüyor. Bu maçı da kazanıp seriye devam etmek isteyen PSG taraftarının desteğiyle maçı kazanıp 3 puanı kapmak istiyor. Paris ekibinde Donnarumma ve Lucas Hernandez sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Rennes ise Julien Stephan ile çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Konuk ekipte yeni transfer Andres Gomez Hinestroza forma giyemeyecek.

PSG-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'de 6. hafta maçında Paris Saint Germain kendi sahasında Rennes'i konuk ediyor. Parc Des Princes'de oynanacak maç 27 Eylül Cuma saat 22.00'da başlayacak. Maç naklen BeIN SPORTS 3 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.