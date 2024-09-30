Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, ikinci haftasında PSV ve Sporting Lizbon’un karşı karşıya geleceği heyecan dolu bir maça ev sahipliği yapacak. Futbolseverler, 1 Ekim Salı günü saat 22.00’de Philips Stadion'da gerçekleşecek bu mücadeleyi kaçırmamak için hazırlık yapıyor.

Maç detayları

Tarih: 1 Ekim 2024

Saat: 22.00

Kanal: Tabii Spor 6

Stadyum: Philips Stadion

Hakem: M. Guida (İtalya)

Yan Hakemler: C. Carbone, G. Peretti (İtalya)

Takımların form durumu

PSV, sezonun ilk maçında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahasında etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Sporting Lizbon ise, geçmişteki tecrübelerini ve kadro derinliğini kullanarak zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde.