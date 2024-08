Warner Bros., Yüzüklerin Efendisi dünyasını genişletmeye devam eden yeni animasyon filmi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'in ilk fragmanını yayınladı. Bu film, J.R.R. Tolkien'in efsanevi evreninde, Yüzüklerin Efendisi'ndeki olaylardan yaklaşık 200 yıl önce geçiyor ve Rohan'ın eski hükümdarı Helm Hammerhand'in daha önce anlatılmamış hikayesini konu alıyor.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Aralık ayında sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonu 29 Ağustos'ta platformda yerini alacak.

Fragman, Rohan ile Dunlendingler arasındaki şiddetli bir çatışmayı gözler önüne seriyor. Film, Helm Hammerhand'in krallığını korumak için verdiği mücadeleyi ve kızı Hèra'nın Rohan'ın kaderindeki kritik rolünü anlatıyor. Hèra, Rohan'ın hayatta kalması için kilit bir figür olabilir. Hikaye, Wulf'un babası Freca'nın ölümüyle tetiklenen bir intikam ve savaş öyküsü olarak şekilleniyor.

Orta Dünya evreni genişliyor

Filmin anlatıcısı olarak Éowyn karakteri geri dönüyor ve bu rolü yine Miranda Otto seslendiriyor. The War of the Rohirrim, Prime Video'nun Güç Yüzükleri dizisinde olduğu gibi, Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanlarının eklerinden büyük ölçüde yararlanarak Orta Dünya'nın arka planını ve karakterlerini derinleştiriyor.

Yapımcı Philippa Boyens, People Magazine'e verdiği bir röportajda, özellikle Helm'in isimsiz kızı Hèra karakterine duyduğu ilgiyi dile getiriyor. Boyens, Helm'in kızı olan bu karakterin çatışmanın merkezinde yer aldığını ve hikayede önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor.