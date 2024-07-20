ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" konulu 29 lira (38 x 38 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 lira bedelli ilk gün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde de "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50.Yılı 20.07.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.