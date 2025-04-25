QPR ile Burnley, 26 Nisan’da karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanallar ve şifreli mi, şifresiz mi olduğu merak ediliyor.

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. QPR ile Burnley, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığını araştırıyor. Karşılaşma, TV8 Buçuk ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 14:30 olarak açıklandı.

QPR – Burnley maçı hangi kanalda yayınlanacak?

QPR ile Burnley arasında oynanacak İngiltere Championship karşılaşması, TV8 Buçuk ve Exxen üzerinden izlenebilecek.

TV8 Buçuk : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapmaktadır.

Exxen: Türksat uydusu ve dijital platform üzerinden şifreli olarak yayınlanmaktadır.

TV8 Buçuk frekans ve platform bilgileri

Digiturk : Kanal 55

D-Smart : Kanal 47

Tivibu : Kanal 52

Vodafone TV : Kanal 29

Yayın Türü: Şifresiz

Exxen yayın bilgileri

Yayın Türü : Şifreli

Platformlar: Türksat uydusu ve internet (mobil/web uygulamalar üzerinden)

QPR – Burnley maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak ve 14:30’da başlayacak.

QPR – Burnley maçı nerede oynanacak?

Mücadele, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Kiyan Prince Foundation Stadyumu’nda gerçekleşecek.