Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor. Cezayirli oyuncunun Süper Lig'de kalması bekleniyor. A Spor'un haberine göre; Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'a imza atmaya yaklaştı. Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ghezzal, daha önce de Süper Lig'den teklifler aldığını açıklamıştı. 2020-21 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla bir kez Süper Lig, iki kez Türkiye Kupası ve bir kez de Süper Kupa kaldırdı.

Editör: Hakan Baş