Olay, Kahramanmaraş’ta ikamet eden 28 yaşındaki E.A.’nın sosyal medya üzerinden çeteyle iletişime geçmesiyle başladı. Çete, E.A.’yı kazanç vaadiyle Adana’ya davet etti. E.A., aracının olmaması sebebiyle taksiyle Kahramanmaraş’taki evinden alınarak önce Adana’da bir ofise, ardından Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki eve götürüldü.

Evde, E.A.’dan yeni bir telefon hattı çıkarması ve banka hesabı açarak hesabın kontrolünü çeteye vermesi istendi. İlk başta talepleri kabul eden E.A., kısa süre sonra evden şüphelenmeye başladı ve bir sabah şüphelilerin uyumasını fırsat bilip evden kaçarak Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne gidip şikâyetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı. Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.