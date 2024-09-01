Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Ordusu’nun yeni bir parti Grey Widow-1 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) teslim aldığını açıkladı. Ukraynalı savunma şirketi Heavenly Punishment tarafından üretilen bu İHA'lar, Ukrayna Özel Harekat Merkezi’ne teslim edildi. Şirket, teslimatı duyururken "Grey Widow-1 Ukrayna Ordusu’nda, iyi avlar." ifadesini kullandı.

Yerli Üretim İHA'larla güçlenen Ukrayna savunması

Grey Widow-1 İHA'larının, hayır kurumları ve yerel kaynaklar tarafından ihale yoluyla satın alındığı belirtildi. Temmuz ayında Ukrayna Bakanlar Kurulu, yerli üretim insansız hava araçlarının satın alınmasına olanak sağlayan bir karar almıştı. Bu gelişme, Ukrayna'nın kendi savunma endüstrisini güçlendirme ve savaş alanında inovasyon yapma kabiliyetini ortaya koyuyor.

Grey Widow-1: Sinsi ve etkili bir İHA

Grey Widow-1 İHA'ları, saatte 120 km hıza ulaşabiliyor ve yüksek manevra kabiliyetine sahip. 52 kilometrelik maksimum menziliyle dikkat çeken bu İHA'lar, hassas vuruş yeteneği sayesinde Ukrayna Ordusu’nun hassas ve gizli operasyonlarını destekleyecek. Ukraynalı yetkililer, Grey Widow-1'i "sinsi bir kuş" olarak tanımlayarak, hem yerdeki hem de havadaki hedefleri vurabilecek yetenekte olduğunu vurguladı.