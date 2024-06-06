3 ciltlik kitap serisi tamamlanan bu son kitap, 25 binden fazla objeden oluşan müze koleksiyonuna dair kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyor. Aynı zamanda İstanbul, Ankara, Ayvalık ve Cunda'daki dört müze ve bir kütüphanenin kültür sanat dünyasına kazandırılma sürecini de detaylı bir şekilde anlatıyor.

Müzenin kurucusu Rahmi M. Koç, kitap için kaleme aldığı önsözde Emekli Büyükelçi Necdet Kent'in Ayvalık'taki müzelerin kuruluşundaki önemli rolünü şu sözlerle dile getiriyor:

"10 sene sonra burası dar geldi"

“Necdet Bey ile çok güzel hatırlarımız vardır. Ayvalık’a her gittiğimizde etrafı gösterirdi. Bugün Necdet-Sevim Kent Kütüphanesi ve değirmenin olduğu tepeyi de o göstermişti. Cunda’da, müzemizin yer aldığı Taksiyarhis’i de o söylemişti. Seneler sonra Taksiyarhis Kilisesi’ni Vakıflardan kiraladık. Ancak 10 sene sonra burası da dar gelince Ayvalık’ta deniz kenarında, merkezde olan, eski sabun fabrikasını bulduk. Ayvalık’ı gördüğüm ilk günden beri çok severim.”