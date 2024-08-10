Pad Thai tarifi

Malzemeler

- 400 gram makarna

- Dilediğiniz miktarda sebze suyu

- 1 kırmızı biber

- 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

- 2 havuç

- 4 tane yeşil soğan

- Kişniş

- Kırmızı biber

- Sarımsak

- Soya sosu

- Tuz

- Karabiber

Hazırlanışı

Sarımsağı ince ince doğrayın. Havuçları ve yeşil soğanları küçük parçalara, kırmızı biberi ise dar şeritlere kesin.

Büyük bir tencereye, doğranmış sarımsak, havuç, yeşil soğan ve kırmızı biberi ekleyin. Üzerine dilediğiniz miktarda sebze suyu ekleyin. Karışımı kısık ateşte pişirin.

Makarnayı tencereye ekleyin ve makarnalar hazır olana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Fıstık ezmesini ve soya sosunu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Karışımı iyice karıştırarak tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Üzerine taze kişniş serpin. Sıcak olarak servis yapın.

Ramen Tarifi

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı miso pastası

- 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

- 3 yemek kaşığı soya sosu

- 1 adet limon

- 1 yemek kaşığı pirinç şurubu

- 1 paket pirinç eriştesi

- 100 gram mantar

- 1 adet pak choi (ya da bok choy)

- 1 kırmızı biber

- 4 dal yeşil soğan

Hazırlanışı

Sarımsakları ince ince doğrayın ve zencefili rendeleyin. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Sarımsak ve zencefili ekleyin ve kısık ateşte hafifçe kızartın.

Çorba Bazının Hazırlanması: 600 ml suyu tencereye ekleyin. Karışım kaynamaya başladıktan sonra soya sosu, miso pastası, pirinç şurubu ve limon suyunu ilave edin. Karıştırarak miso pastasının tamamen çözülmesini sağlayın.

Doğranmış mantar, pak choi ve kırmızı biberi tencereye ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 5-10 dakika pişirin. Pirinç eriştesini tencereye ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar yaklaşık 2 dakika daha pişirin.

Çorbanızı kaselere dökün ve ince doğranmış yeşil soğan ile süsleyin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!