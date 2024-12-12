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RAMS Başakşehir, üstün oyununu sürdürerek ikinci yarıda da skoru korumayı hedefleyecek.

Ali Koç’tan takıma destek: "Toparlanmalı ve yolumuza devam etmeliyiz"

Ali Koç’tan takıma destek: "Toparlanmalı ve yolumuza devam etmeliyiz"

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