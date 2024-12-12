UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında RAMS Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim'i 2-0'lık skorla geride bırakarak ilk yarıyı önde kapattı.

Ali Koç’tan takıma destek: "Toparlanmalı ve yolumuza devam etmeliyiz" Ali Koç’tan takıma destek: "Toparlanmalı ve yolumuza devam etmeliyiz"

İlk yarı özeti:

  • 2. dakikada Heidenheim, Leo Scienza ile etkili oldu ancak kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
    1. dakikada RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ün asistinde Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.
    1. dakikada, Deniz Türüç'ün kornerine Piatek'in kafa vuruşu sonrası Crespo'nun golüyle Başakşehir farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
    1. dakikada Heidenheim, Schöppner'in kafa vuruşunda üst direği geçemedi ve Kerber'in röveşatası dışarı gitti.
  • 45+2. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruşu, kaleci Eicher tarafından köşeden çıkarıldı.

İlk yarı sonucu:

  • RAMS Başakşehir 2 - 0 Heidenheim

RAMS Başakşehir, üstün oyununu sürdürerek ikinci yarıda da skoru korumayı hedefleyecek.

Kaynak: AA