UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında RAMS Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim'i 2-0'lık skorla geride bırakarak ilk yarıyı önde kapattı.
İlk yarı özeti:
- 2. dakikada Heidenheim, Leo Scienza ile etkili oldu ancak kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.
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- dakikada RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ün asistinde Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.
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- dakikada, Deniz Türüç'ün kornerine Piatek'in kafa vuruşu sonrası Crespo'nun golüyle Başakşehir farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
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- dakikada Heidenheim, Schöppner'in kafa vuruşunda üst direği geçemedi ve Kerber'in röveşatası dışarı gitti.
- 45+2. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruşu, kaleci Eicher tarafından köşeden çıkarıldı.
İlk yarı sonucu:
- RAMS Başakşehir 2 - 0 Heidenheim
RAMS Başakşehir, üstün oyununu sürdürerek ikinci yarıda da skoru korumayı hedefleyecek.
Kaynak: AA