Yeni Malatyaspor – Adanaspor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da Bein Sports Max 1 ve tabii Spor 6 kanal(lar)ından yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 13:30’da başlayacak ve Bein Sports Max 1 ile tabii Spor 6 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında.

20 Nisan 2025 Yeni Malatyaspor vs Adanaspor maçı yayın bilgileri

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1 ve tabii Spor 6 kanal(lar)ından canlı izlenebilecek.

Bein Sports Max 1: Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla izlenebilmektedir.

tabii Spor 6: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla izlenebilmektedir.



Maç nerede oynanacak?

Yeni Malatyaspor ile Adanaspor arasındaki karşılaşma, Malatya'da bulunan Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.