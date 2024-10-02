Rangers ve Lyon, 3 Ekim 2024 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında karşı karşıya geliyor.

Heyecanla beklenen bu mücadele, saat 22:00’de başlayacak ve tabii Spor kanallarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Taraftarlar, maçı şifresiz izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor; bu durum, yayıncı kuruluşun belirleyeceği şartlara bağlı olacak. İki takım da Avrupa'daki iddiasını sürdürmek için sahada en iyi performanslarını sergileyecek. Maç, yüksek tempolu ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olacak gibi görünüyor.

İki takım da ilk haftayı 3 puanla kapattı. Lyon kendi evinde Olympiakos'u 2-0 mağlup ederken, Rangers deplasmanda Malmö'yü 2-0 lık skorla geçmeyi başardı.