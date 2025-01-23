Ünlü rapçi Sean Combs, kendisini suçlayanlara karşı 50 milyon dolar değerinde bir intikam davası açtı. Diddy, hakkındaki cinsel saldırı, tecavüz, şiddet ve uyuşturucu suçlamalarını reddederek, kendisine yönelik yapılan kaset iddialarının ve yalanların maddi kazanç amacı taşıdığını öne sürüyor.

Daha önceki suçlamalar ve şüpheler

Rapçi Diddy, geçtiğimiz günlerde, Courtney Burgess adlı davalı tarafından, sekiz ünlüye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanmıştı. Burgess, Diddy'nin eski sevgilisi Kim Porter’ın anı kitabı ve video görüntülerine dayanan iddialarda bulunmuştu. Bu gelişmeler, Diddy'nin oğulları Christian Combs ve Quincy Brown'ın Burgess'e karşı hukuki işlem başlatmalarının ardından patlak verdi.

Burgess ve avukatı hedefte

Diddy, dava açtığı Courtney Burgess ve avukatı Ariel Mitchell’in, maddi kazanç sağlamak amacıyla kasıtlı olarak yalan iddialar ürettiklerini ve bunları yaydıklarını savunuyor. Diddy'nin avukatı, “Davalılar kötü niyetle, Bay Combs'un itibarını zedelemek ve onu ahlaksız biri olarak göstermek için çirkin yalanlar uydurmuşlardır,” dedi.

Diddy, 50 milyon dolar istiyor

Diddy, bu davada 50 milyon dolardan az olmayan bir tazminat talep ediyor ve jürili duruşma istiyor. Davalıların, Combs'un itibarını yok etmek ve onu kamuoyunda kötü göstermek için kasıtlı bir çaba sarf ettiğini iddia ediyor.

Diddy, şu anda Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde yargılanmayı bekliyor ve suçlamaları reddediyor. Cezaevinde geçirdiği süreç, duruşmasının 5 Mayıs'ta yapılacak olması nedeniyle devam ediyor.