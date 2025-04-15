'Sansar Salvo' adıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’a şiddet uygulayıp bu anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tutuklandı.
Daha önce de gözaltına alınmıştı
Ekin Can Arslan, 2024 Aralık ayında kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış ve yaklaşık üç ay sonra tahliye edilmişti.
Vesayet ailesine verildi
Tahliyesinin ardından, Arslan’ın vesayeti anne Arzu Girgin ve baba Gazi Arslan’a verildi. Bu gelişmenin ardından Ekin Can Arslan, tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi.
Sosyal medyada tehdit paylaşımı
Babasını darbeden Arslan, o anları sosyal medya hesabında “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” notuyla paylaştı. Paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı.
Evinde gözaltına alındı, hakimlik tutukladı
Ataşehir’deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Arslan’ın tutuklanmasına karar verdi.