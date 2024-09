Uzun yıllar Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Fransız savunmacı Raphael Varane son olarak sezon başında İtalya Serie A'ya yükselen Como'ya transfer olmuştu. Sadece İtalya Kupası'nda bir maçta 23 dakika şans bulabilen yıldız oyuncu sürpriz bir karar imza attı.

31 yaşındaki savunmacı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif futbol yaşantısına son verdi. Varane, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her güzel şeyin bir sonu vardır derler.

Kariyerim boyunca pek çok zorluğun üstesinden geldim, neredeyse hepsinin imkansız olduğu varsayılan durumların üstesinden geldim. İnanılmaz duygular, özel anlar ve ömür boyu sürecek anılar. Bu anları düşündüğümde, hepimizin sevdiği bu oyundan emekli olduğumu büyük bir gurur ve tatmin duygusuyla açıklıyorum.

Kendimi en yüksek standartta tutuyorum, sadece oyuna tutunarak değil, güçlü bir şekilde gitmek istiyorum. Kalbinizi ve içgüdülerinizi dinlemek büyük bir cesaret ister. Arzu ve ihtiyaçlar iki farklı şeydir. Binlerce kez düştüm ve yükseldim ve bu kez, Wembley'de kupa kazandığım son maçımla birlikte durma ve kramponlarımı asma zamanı geldi.

Kendim, kulüplerim, ülkem, takım arkadaşlarım ve oynadığım her takımın taraftarları için savaşmayı çok sevdim. Lens'ten Madrid'e, Manchester'a ve milli takımımız için oynamaya kadar. Her rozeti sahip olduğum her şeyle savundum ve bu yolculuğun her dakikasını sevdim. En üst düzeydeki oyun heyecan verici bir deneyim. Vücudunuzun ve zihninizin her seviyesini test eder. Yaşadığımız duyguları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sporcular olarak asla tatmin olmayız, asla başarıyı kabullenmeyiz. Bu bizim doğamız ve bizi besleyen şey.

Hiçbir pişmanlığım yok, hiçbir şeyi değiştirmezdim. Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını kazandım, ancak övgülerin ve kupaların ötesinde, ne olursa olsun samimi olma ilkelerime bağlı kaldığım ve her yeri bulduğumdan daha iyi bırakmaya çalıştığım için gurur duyuyorum. Umarım hepinizi gururlandırmışımdır.

Ve böylece, saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Sadece kramponlarımı ve tekmeliklerimi kullanmadan. Yakında bu konuda daha fazla şey paylaşmayı dört gözle bekliyorum.

Şimdilik, oynadığım her kulübün taraftarlarına, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve personelime... bu yolculuğu en çılgın hayallerimin bile öngöremediğinden daha özel kıldığınız için tüm kalbimle teşekkür ederim."