Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan görüntülü açıklama yapabileceğini belirtti.

Televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Şubat’ın Abdullah Öcalan’ın CIA tarafından yakalandığı tarih olduğunu belirterek, bu tarihte Öcalan’ın bir açıklama yapabileceğini ileri sürdü. Kütahyalı, Öcalan’ın 15 Şubat’a "uluslararası komplo" dediğini ve bu tarihte İmralı’dan görüntülü konuşma yapabileceğini iddia etti.

Kütahyalı’nın açıklamaları gündem yarattı

Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öcalan 15 Şubat tarihinde açıklama yapacak. Eğer Öcalan bu tarihte İmralı'dan görüntülü konuşursa şaşırmayın." şeklinde konuştu. Bu iddia, birçok kişinin dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı.