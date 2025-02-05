Rasim Ozan Kütahyalı, son dönemde Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kütahyalı, Ece Üner'in her gün haysiyet ve şeref mücadelesi verdiklerini dile getirdiğini, ancak eşinin, iktidarın kanalında haber sunarak tam tersi bir çizgide hareket ettiğini vurguladı. Kütahyalı, Ece Üner'in kocasına yönelik, "Sen ne biçim insansın?" şeklinde bir eleştiride bulunup bulunmadığını sorguladı.

Ayrıca, Kütahyalı, Fatih Portakal'a yönelik daha önce söylediklerini hatırlatarak, Ece Üner'in eşinin Erdoğan'ın propagandasını yaptığına ve ikili arasında bu konuda bir çatışma olup olmadığına dair sorular sordu. Kütahyalı'nın sözleri, gazeteci Ertuğrul Özkök tarafından da şaşkınlıkla karşılanmış ve bu konuda yapılan sohbetin Türkiye'yi nasıl kandırmaya yönelik olduğu yönünde bir yorumda bulunulmuş.