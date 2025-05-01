02 Mayıs 2025 Cuma günü Rayo Vallecano ile Getafe, La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 22:00'de başlayacak, Tuttur TV ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.
Rayo Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga'da sezonun önemli maçlarından biri 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak. Rayo Vallecano ile Getafe, Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.
Rayo Vallecano - Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka, Tuttur TV ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak verilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, aşağıda yer alan kanal ve platform bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek.
|Yayıncı Platform
|Yayın Şekli
|Ulaşım Kanalı
|Tuttur TV
|Şifreli
|Türksat, internet, İddaa TV
|S Sport Plus
|Şifreli
|Türksat, mobil, web uygulama
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Maç Günü: 02 Mayıs 2025 Cuma
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Başlama Saati: 22:00 (TSİ)
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Stadyum: Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
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Yayıncılar: Tuttur TV, S Sport Plus
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Yayın Şekli: Şifreli
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