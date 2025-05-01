02 Mayıs 2025 Cuma günü Rayo Vallecano ile Getafe, La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 22:00'de başlayacak, Tuttur TV ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

Rayo Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga'da sezonun önemli maçlarından biri 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak. Rayo Vallecano ile Getafe, Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Rayo Vallecano - Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, Tuttur TV ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak verilecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, aşağıda yer alan kanal ve platform bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek.

Yayıncı Platform Yayın Şekli Ulaşım Kanalı Tuttur TV Şifreli Türksat, internet, İddaa TV S Sport Plus Şifreli Türksat, mobil, web uygulama

Maç Günü: 02 Mayıs 2025 Cuma

Başlama Saati: 22:00 (TSİ)

Stadyum: Campo de Futbol de Vallecas, Madrid Martigues - Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yayıncılar: Tuttur TV, S Sport Plus

Yayın Şekli: Şifreli

Bugünkü canlı yayınlanacak maçlar listesini görmek için tıklayın.